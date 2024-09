L'Austria svolta a destra ma la formazione del governo sarà complicata

(Teleborsa) - E' stato definito un, ma l'estrema destra di, il partito guidato da, non è riuscito ad ottenere voti sufficienti a formare un governo. I numeri delle urne sono stati però sufficienti perper il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento, ma laun governo in questa situazione“Grazie, grazie a ogni singolo elettore: oggi gli austriaci hanno fatto la storia", ha affermato il portavoce dell'FPOE Michael Schnedlitz, aggiungendo che il popolo ha voluto votare il "cambiamento".Ildei voti, aggiudicandosi una vittoria storica, la prima dal Dopoguerra, e posizionandosi davanti ai popolari delguidati dal cancelliere uscente Karl Nehammar che ha conquistato(oltre 11 punti in meno rispetto alla precedente tornata elettorale). seguono i socialdemocratici delche hanno preso iled icon ilA questo punto, ma nessun altro partito vuole entrare in coalizione se Kickl sarà cancelliere, neanche quello dell'attuale cancelliere Nehammar, pur vicino come programma su diversi punti. La nomina di Kickl quindi non è affatto garantita. Si ragiona dunque sulle possibili coalizioni alternative, posto che la maggioranza è di 92 seggi, e la soluzione non è affatto alla portata. La strada per la