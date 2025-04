Zangrillo: "Il Governo al fianco del Made in Italy, più sostegno alle imprese e PA orientata al merito"

(Teleborsa) - "Guardare al futuro e puntare sulla formazione del capitale umano significa creare un'Amministrazione pubblica capace di dialogare meglio con le imprese, supportare l'internazionalizzazione dei". Così ha spiegato il senatore, intervenendo a "Made in Italy Day. Tradizione e Innovazione". L’evento si è svolto questa mattina all’Auditorium della Tecnica, a Roma.Ha proseguito il ministro: "Quando parliamo di made in Italy parliamo di una comunità che si stringe intorno a un sapere condiviso. Lo stesso vale per la Pubblica amministrazione nella quale non ci sono numeri, ma persone". E ancora: "Il tema dellaha un ruolo fondamentale per una burocrazia che sia davvero alleata delle imprese, con processi chiari, rapidi e accessibili. Questo per la pubblica amministrazione è uno degli obiettivi principali".Leadership, competenze e visione: sono elementi chiave per il successo all’estero del prodotto italiano, ma anche risorse fondamentali per affrontare questa fase storica contraddistinta dall’arrivo dei nuovi dazi statunitensi. Zangrillo ha rassicurato: "Siamo al lavoro per mettere in campo tutti gli strumenti necessari per sostenere le imprese e i settori più esposti, quelli che potrebbero risultare penalizzati. PerchéNessun imprenditore italiano verrà lasciato solo. E siamo certi, come ha già spiegato il vicepremier Antonio Tajani, che la sospensione dei dazi per i prossimi 90 giorni favorirà il negoziato".Leadership, competenze e visione sono anche chiavi d’accesso per aprire al futuro di una Pubblica amministrazione sempre più efficiente e al passo con le veloci trasformazioni in atto.Ha concluso il ministro Zangrillo: "Sostenere il made in Italy significa anche e soprattutto premiare il merito. Significa. Questo perché il ‘sapere’ oggi non è più sufficiente, bisogna ‘saper fare’".