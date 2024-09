Stellantis e Aston Martin affondano dopo profit warning. Scende meno Volkswagen

Stellantis

(Teleborsa) -, dopoda parte di alcuni colossi del comparto negli ultimi giorni. Stamattina la italo-francesee l'inglesehanno rivisto al ribasso la guidance sui risultati del 2024, dopo la stessa mossa venerdì da parte della tedesca, mentre questo meseha abbassato il suo obiettivo di margine di profitto per l'intero anno per la seconda volta in due mesi. ha tagliato le stime sui risultati del 2024 per riflettere misure più incisive necessarie a far fronte a problemi di performance in Nord America e al deterioramento nelle dinamiche globali del settore. Ora vede ora un margine del risultato operativo adjusted tra il 5,5% ed il 7%, in calo rispetto al precedente "double digit", mentre il free cash flow industriale è atteso in un range tra -5 e -10 miliardi rispetto al precedente "positivo". ha affermato che non prevede più di raggiungere un free cash flow positivo nel primo semestre e ha tagliato il suo obiettivo di volumi all'ingrosso per il 2024 di circa 1.000 veicoli per risolvere il problema.prevede per il 2024 un margine di profitto intorno a 5,6%, rispetto alle precedenti stime di 6,5-7%, facendo riferimento a una performance inferiore alle attese della divisione auto e al generalizzato deterioramento del quadro macro. "Sebbene questo secondo taglio alle previsioni per il 2024 quest'anno sia sostanziale, non dovrebbe sorprendere completamente gli investitori", scrive Berenberg, sottolineando i precedenti avvertimenti di Mercedes-Benz e BMW e il deterioramento dell'ambiente di mercato in Cina, Stati Uniti ed Europa.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 13,19 euro.mostra un, portandosi a 1,418 sterline.registra una flessione dell'1,85% e si attesta a 95,32 euro. Scivola, che si posiziona a 41,11 euro, con una discesa del 2,79%.