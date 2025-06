Powell verso l'uscita anticipata. Dollaro si deprezza su parole Trump

(Teleborsa) -starebbe seriamente valutando l'ipotesi di. Il Presidente americano avrebbe già unaper sostituire il sempre "troppo lento" Jerome Powell. "Troppo lento" (too late) sarebbe appunto l'appellativo che Trump ha coniato per il Presidente della Fed, giudicato troppo prudente, troppo cauto nell'approccio ai tassi d'interesse.Secondo il Wall Street Journal,dall'approccio lento del Presidente della Federal Reserve rispetto al taglio dei tassi di interesse, e quindi starebbe pensando ad, il cui mandato sarebbe scaduto fra meno di un anno.Nelle ultime settimane - scrive i quotidiano finanziario americano - il presidente aveva già accarezzato l'idea di annunciare il sostituto di Powell, ma secondo una fonte l'ira del Presidente nei confronti di Powell potrebbe portare ad undi Powell, Trump avrebbe preso in considerazione l'ex governatore della Feded il direttore del National Economic Council. Ma fra i possibili candidati sarebbe stato inserito anche il, gradito ai più. Tra gli altri papabili figurano l'ex presidente della Banca Mondialeed il governatore della FedFrattanto, durante la conferenza stampa seguita al vertice NATO, il leader statunitense, a chi chiedeva se avesse già iniziato i colloqui con i potenziali candidati, ha rispostoPoi, Trump ha aggiunto "fortunatamente se ne andrà presto perché penso che sia pessimo", aggiungendo una serie di insulti all'indirizzo di Powell tipo: è "una persona mentalmente nella media", ha "un basso QI per quello che fa", "penso che sia una persona molto stupida".Nel frattempo, il mercato sta seriamente scontando ladalla Fed, specie dopo le dichiarazioni pubbliche di ieri di Trump da L'Aja. E ilsi è conseguentementecontro le principali valute, socntando la possibilità di un taglio dei tassi conseguente al cambio di leadership della banca centrale. Il, che esprime l'andamento del dollaro contro un basket delle principali valute mondiali, è sceso a 96,77, in ribasso dello 0,52%, mentre ilsi attesta a 1,1723 (+0,56%).