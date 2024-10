FSRU Toscana, verso ripristino del servizio dopo manutenzione straordinaria

Snam

(Teleborsa) -, società controllata dae Igneo Infrastructure Partners, ha pubblicato sul proprio sito la procedura per la ricezione di quantitativi di gas naturale liquefatto funzionali alle, necessarie per il raffreddamento delle cisterne di stoccaggio del GNL e di tutte le parti criogeniche dell’impianto e per mettere "in gas" il Terminale.OLT intende dare corso alla procedura concorsuale al fine di individuare un(equivalente a circa 200.000 MWh).Le attività di cool-down e gas-up si svolgerannoe sono propedeutiche al ripristino del servizio di rigassificazione.Il Terminale, che ha completato le attività di manutenzione straordinaria in cantiere a Marsiglia, ile sarà riconnesso alla Rete Nazionale dei Gasdotti. Si prevede che il ripristino del servizio di rigassificazione avvenga in data compatibile con la programmazione del primo slot commerciale di discarica attualmente prevista per il 24 novembre 2024.