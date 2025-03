Toscana Aeroporti, Marcella Panucci nominata per cooptazione nuovo consigliere di amministrazione

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato, con parere favorevole del Collegio Sindacale, fermo restando la successiva verifica da parte dello stesso dei relativi requisiti, e del Comitato Nomine e Remunerazioni, la nomina per cooptazione diMarcella Panucci quale Consigliere di Amministrazione non esecutivo della Società a seguito alla scomparsa del consigliere Ana Cristina Schirinian comunicata in data 14 febbraio 2025.La cooptazione del nuovo componente dell’organo amministrativo, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società, è avvenuta a seguito della rinuncia al subentro nella carica di consigliere di amministrazione da parte della candidata non eletta indicata nella lista n. 1 presentata dall’azionista Corporacion America Italia S.p.A. che è risultata la più votata nell’Assemblea del 29 aprile 2024 da cui proveniva il consigliere da sostituire.Sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, Marcella Panucci non risulta detenere, alla data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni di Toscana Aeroporti.