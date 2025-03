Export, Istat: calo dello 0,4% nel 2024, in controtendenza le Regioni del Centro (+4%)

(Teleborsa) - Nel, rispetto al trimestre precedente, lerisultano in aumento per il(+1,7%) e il(+0,5%) e in flessione per il(-0,8%) e il(-0,2%). È quanto emerge dal report Istat dedicato alle esportazioni delle Regioni italiane che evidenzia come nel 2024, rispetto all’anno precedente, la lieve diminuzione dell’export nazionale in valore (-0,4%) è sintesi di dinamiche territoriali differenziate: la contrazione delle esportazioni è più ampia per le Isole (-5,4%) e il Sud (-5,3%), più contenuta per il Nord-ovest (-2,0%) e il Nord-est (-1,5%), mentre si rileva una forte crescita per il Centro (+4,0%).Nel complesso del 2024, le flessioni più ampie delle esportazioni riguardano(-42,4%),(-29,7%) e(-24,1%); le regioni più dinamiche all’export, invece, sono(+13,6%),(+11,1%),(+9,4%),(+8,5%) e(+5,8%).Nel 2024, le minori esportazioni dida Piemonte, Basilicata, Campania e Abruzzo (-0,9 punti percentuali) e la forte riduzione delle vendite di articolidalle Marche (-0,8 punti percentuali) contribuiscono a frenare l’export nazionale. All’opposto, gli aumenti delle esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana, Lazio e Campania (+1,0 punti percentuali) e di articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti non classificati altrove (n.c.a.) dalla Toscana (+0,7 punti percentuali) forniscono unalle vendite nazionali sui mercati esteri.Nell’intero anno, i contributi negativi più ampi all’export nazionale derivano dal calo delle vendite delleverso la(-91,9%), dellaverso gli(-77,7%), dellaverso la(-48,9%), delverso(-11,2%) e paesi OPEC (-34,4%) e della Campania verso gli Stati Uniti (-28,2%). Gli apporti positivi maggiori provengono dall’aumento delle esportazioni della Toscana verso(+242,9%) e Stati Uniti (+12,3%), della Campania verso la Svizzera (+26,1%), della Lombardia verso la Spagna (+11,1%) e del Lazio verso(+20,8%) e Stati Uniti (+35,7%).Nel 2024, leche più contribuiscono a frenare l’export nazionale sono Ascoli Piceno, Torino, Genova, Potenza, Siracusa e Ancona; all’opposto, quelle che maggiormente sostengono le vendite nazionali sui mercati esteri sono Arezzo, Firenze, Latina, Lodi e Monza e della Brianza.