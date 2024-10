Investindustrial, da Italcanditi e CSM Ingredients nasce nuovo brand Vitalfood

(Teleborsa) -, società di private equity di Andrea Bonomi, haper creare un player pan-europeo specializzato nella fornitura di preparazioni a base frutta, creme idrate e canditi.Italcanditi, azienda leader nella produzione di soluzioni a base frutta e creme, preparati per yogurt e gelati, canditi, semi-canditi e marron glacé, e CSM Ingredients, attore globale nella ricerca, nell'innovazione e nella produzione di ingredienti alimentari, danno infatti vita a, unache si presenta al mercato come partner affidabile per le aziende dei settori Bakery e Fine Pastry, Dairy e Non-Dairy, Gelato e Ice-Cream per quanto concerne la fornitura di preparazioni a base frutta, le creme idrate e i canditi.Il nuovo brand - che prende il nome dal brand Vitalfood di Italcanditi e ne valorizza ulteriormente l'eredità internazionale - si contraddistingue per l'ampiezza delle soluzioni offerte, la molteplicità di competenze e la copertura geografica capillare data dalla. Grazie all'unione dei due stabilimenti produttivi, Vitalfood potrà quindi contare su una capacità produttiva complessiva pari a 150KT/anno, 500 dipendenti, 101.000 metri quadrati di superficie complessiva e un portafoglio di oltre 3.000 ricette.