Neosperience crolla dopo la semestrale: titolo sospeso

Neosperience

(Teleborsa) - Forti perdite in mattinata per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience. Il titolo è stato sospeso per eccesso di ribasso: ultimo prezzo battuto alle 9:27 a 0,95 euro, in calo del 15,18%.L'azienda paga una semestrale non entusiasmante e la decisione delladi non esprimere una conclusione sul documento.Resta incerta la potenzialedella controllatacon la società che ha fatto sapere che prenderà in considerazione l'opportunità di un aumento di capitale riservato, con un target di raccolta tra 2 e 3 milioni di euro.