GT Talent Group, dal 31 marzo non consentiti ordini al meglio

GT Talent Group

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da lunedì 31 marzo 2025 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo tramite le società CarSchoolBox e Scuderia Gentile,Il titolonella seduta odierna, rimanendo sospeso per eccesso di rialzo.La seduta del 27 marzo si è chiusa aper azione. Il titolo si è praticamente polverizzato rispetto ai 4 euro per azione con cui è sbarcato in Borsa il 20 settembre 2024, con la società che si trova in crisi di liquidità e sta cercando di raccogliere capitali per garantire la continuità aziendale.