Powersoft, Alantra conferma Buy e abbassa stime su ricavi

(Teleborsa) -ha confermato(aper azione, upside del 19%) e) su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio.Gli analisti scrivono che Powersoft ha prodotto unadel 2024, ottenendo una crescita a due cifre sia nei ricavi che nell'EBITDA, trainata principalmente dalle sue operazioni negli Stati Uniti. Il miglioramento del margine EBITDA al 26,8% segnala le forti efficienze operative del gruppo. La liquidità netta è diminuita notevolmente, principalmente a causa dell'accumulo di scorte innescato dagli ordini dei concessionari, che sono ritardati dagli elevati livelli di scorte.Alantra hadel 5%, riflettendo un trend più normalizzato nel secondo semestre del 2024 (+5% anno su anno) a causa dell'elevato livello di scorte dei concessionari. Ha adeguato di conseguenza il fatturato FY25-26 per mantenere un tasso di crescita simile. Il margine EBITDA è confermato al 26,2%, trainato dalle forti efficienze operative del gruppo. Ha ridotto la liquidità netta di circa 1,5 milioni di euro a 15 milioni di euro quest'anno, a causa dell'ulteriore assorbimento di liquidità NWC. Tutto sommato, si aspetta che il gruppo raggiunga 76 milioni di euro in ricavi FY24 e 22,7 milioni di euro in EBITDA, con un utile netto di 14,9milioni di euro/margine del 15,4%."Powersoft è quotata a 7,8x 2025 EV/EBITDA, in linea con i peer, ma ci aspettiamo tassi di crescita e redditività più elevati su tutta la linea - si legge nella nota - L'del gruppo è ilche potrebbe aumentare ulteriormente l'attrattiva della storia azionaria e sbloccare ulteriore creazione di valore".