Magis, Banca Akros abbassa le stime. Nessun target idoneo per M&A

Magis

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato la raccomandazione (Buy) e un target price (17,50 euro) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza. Gli analisti scrivono che Magis, facendo leva su un portafoglio di prodotti ad alto margine e sulla continua espansione internazionale, è stataAlla luce della recente introduzione di dazi sulle merci importate negli Stati Uniti, Banca Akros hadi fatturato di circa il 7,5%, anche se prevede che Magis compenserà parte di questi andamenti negativi con la recente partecipazione di successo a fiere, il lancio di nuovi prodotti premium e la ripresa del mercato tedesco. Prevede ora una crescita media del fatturato del 3% all'anno nel periodo 2025-27 (rispetto al precedente +6%) con un margine EBITDA del 18,5% (dal 18%) in aumento di circa 60 punti base rispetto all'esercizio 2024, grazie al migliore mix di prodotti e al recente lancio di "BOPP", un nuovo nastro adesivo ESG con supporto in bioplastica ricavato da olio da cucina esausto. L'effetto netto sull'utile per azione (EPS) per l'esercizio 2025-2027 è negativo di circa il 3%, con unBanca Akros sottolinea anche che la società ha adottato un. Pertanto, prevede che l'azienda reinvestirà parte della liquidità disponibile per espandere la capacità produttiva e perseguire una crescita organica, come avvenuto con l'acquisto di una nuova laminatrice per prodotti per la cura del corpo nel 2024. Ha aumentato le stime di investimenti in conto capitale in media di circa 1,5 milioni di euro per valutare l'acquisto di nuovi macchinari più efficienti, in aggiunta agli investimenti in conto capitale annuali per la manutenzione di circa 1,5/2 milioni di euro. Prevede che l'intensità degli investimenti in conto capitale di Magis si attesterà a circa il 4/5% delle vendite (dal 2/3% circa).