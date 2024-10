Unicredit: Orcel, serve unione bancaria europea ma anche dei mercati finanziari

Unicredit

(Teleborsa) - "L'unione bancaria da solo non basta l'Europa ha bisogno dell'Unione dei mercati finanziari" Così ilin un intervento al "Made in Italy summit 2024", evento organizzato da Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24.Secondo il top manager,della UE. "Senza campioni paneuropei il nostro blocco non raggiungerà mai le sue ambizioni né supererà le sfide della crescita che Mario Draghi e molti altri leader prima di lui hanno evidenziato"."Non si tratta solo di migliorare le cose per le banche e i banchieri - sottolinea Orcel - si tratta di creare valore per i nostri stakeholder, per gli azionisti, per le persone, i clienti e per le comunità che serviamo tutta Europa. E così come l'Italia è stata leader nella ripresa economica europea, anche qui deve svolgere un ruolo di primo piano nel sostenere queste innovazioni"."La creazione di un'contribuirebbe ad affrontare le barriere che impediscono alle banche di sostenere pienamente il nostro settore in ciascuno dei Paesi dell'Unione europea", spiega Orcel rilevando che "si tratterebbe di unper l'economia europea, che consentirebbe di rafforzare la crescita, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e, in ultima analisi, il valore e la ricchezza in tutto il continente". Tuttavia, l'unione bancaria da sola non basta. L'Europa - puntualizza il CEO di- ha bisogno anche di un'unione dei mercati dei capitali per completarla".