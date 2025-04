Unicredit, al via in Borsa l'OPS su banco BPM

Unicredit

Banco BPM

(Teleborsa) -presentata da: operazione contestatissima ed ancora in divenire, nonostante il via libera dell'assemblea all'aumento di capitale a servizio dell'offerta. Ilcondizionato esercitato dal governo ha rimesso in discussione l'intera operazione, che la Banca di Piazza Gae Aulenti sta ancora valutando, con l'opzione prendere o lasciare, mentre porta avanti trattative cn il governo che ha osto una serie di condizioni anche di carattere operativo e strategico.A partire da oggi, sarà possibile aderire all’Offerta Pubblica di Scambio di UniCredit su Banco BPM, scambiandoordinarie di UniCredit di nuova emissione, che diventeranno 0,166 dopo lo stacco del dividendo da parte di entrambe le banche.L'offerta ha un prezzo implicito piuttosto basso, che ai valori attuali, non offre un premio, bensì. Ciò significa che, oggi come oggi, non conviene aderire all'OPS e che è difficile anche un rilancio del prezzo da parte della Banca di Andrea Orcel, che deve fare i conti con l'acquisizione di Anima da parte del Banco BPM senza il beneficio del Danish Compromise, che renderebbe l'operaizone di aggregazione banca-assicurazione più conveniente.Ci sarà tempo fino al 23 giugno per aderire all'offerta, anche se è possibile una proroga sino al 30 giugno per motivi eccezionali.Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, intanto, ha ritenuto, ricordando che incorpora un premio dello 0,5% rispetto al prezzo dell'azione al 22 novembre 2024 (ultimo Giorno di Borsa Aperta prima dell'annuncio dell'OPS) e "non riflette sostanzialmente alcun premio per il controllo".Tale considerazione risulta valida anche prendendo a riferimento le medie dei prezzi relative a diversi orizzonti temporali precedenti all'annuncio dell'OPS, che evidenziano. Inoltre, prendendo a riferimento i valori puntuali dei prezzi ufficiali 6 mesi e 12 mesi prima dell'annuncio dell'OPS, il corrispettivo "riflette addirittura uno sconto", a tali date, rispettivamente pari al 3,4% e al 15,3%."La sostanziale assenza di un premio non risulta coerente con un'operazione di questa rilevanza ed è una fattispecie ritenuta senza precedenti per operazioni di questo tipo", viene sottolineato da Piazza Meda.Il Governo tira dritto sul via libera condizionato all'OPS, sottolineando che. "C’è una legge del governo Draghi del 2022, che io ho votato, che prevede che il governo debba valutare l’interesse nazionale, che non è una competenza della Bce o della DG Competition della Ue", ha affermato Giorgetti, aggiungendo "invidio gli USA: qui hanno un concetto virile di interesse nazionale, in Italia un po’ più lasco".E mentre il governo italiano difende la sua, alla Banca guidata da Andrea Orcel non resta altro da fare che proseguire sulla via della mediazione, cercando di capire se e quali vincoli potranno saltare o essere ammorbiditi.