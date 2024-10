Alkemy rafforza team Financial Services con ingresso di Daniele Pontecorvo

Alkemy

(Teleborsa) -, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, ha, che è entrato a far parte del Gruppo Alkemy con l'obiettivo di guidare e accelerare i processi di innovazione e digital transformation nell'Industry FSI.Pontecorvo ha maturato, sia come consulente strategico, sia come manager. Dopo aver iniziato la sua carriera in Kearney nel 2002, si è occupato di management consulting maturando un'esperienza di circa 15 anni, prima in Value Partners e poi in Bain, con una forte focalizzazione sul mercato banking. Nel 2017 è entrato in ING dove ha ricoperto dapprima il ruolo di Head of Transformation in Italia e a livello global, poi dal 2022 di Tribe Lead Digital e Customer interaction."Con l'ingresso di Daniele Pontecorvo, la nostra struttura operativa, ora guidata dai leader delle diverse Industry, si rafforza ulteriormente - ha commentato l'- Il suo expertise, maturato attraverso la collaborazione con realtà internazionali, e il know-how del settore saranno un asset di fondamentale importanza per lo sviluppo di nuove opportunità di business e per la crescita del Gruppo nel mondo dei Financial Services".