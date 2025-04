Nextalia, holding famiglia Doris entra nel capitale sociale

(Teleborsa) -, annuncia l’ingresso dinel proprio capitale sociale, attraverso uncon esclusione del diritto d’opzione. L’operazione rafforza ulteriormente la compagine azionaria di Nextalia, già composta da primari investitori istituzionali italiani, e rappresenta un nuovo passo nel percorso di crescita della Società come piattaforma indipendente di riferimento per gli investimenti neia supporto dell’economia reale italiana.L’ingresso di Finprog, l’holding di partecipazioni finanziarie e industriali riconducibile alla, conferma l’attrattività del progetto industriale di Nextalia, che si fonda su un modello integrato, orientato alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo attraverso strategie di investimento focalizzate sul sistema imprenditoriale del Paese. In conformità con il nuovo statuto, come approvato dall’Assemblea dei soci, Finprog ha nominato un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, nella persona del Dott."L’ingresso di Finprog nel capitale di Nextalia rappresenta una nuova dimostrazione di fiducia da parte del mondo finanziario e imprenditoriale italiano nei confronti della nostra visione e delle nostre ambizioni – ha commentato, Amministratore Delegato di Nextalia –. Questo ulteriore rafforzamento della base azionaria ci consente di proseguire con determinazione nello sviluppo dei fondi già attivi e nel lancio delle nuove strategie, mantenendo il nostro impegno a essere partner di lungo periodo per le imprese italiane".