EssilorLuxottica completa l'acquisizione di Supreme e Heidelberg

(Teleborsa) -, leader globale nel settore dell'ottica, ha completato l'acquisizione, precedentemente annunciata, di una partecipazione dell', azienda tedesca specializzata in soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e soluzioni IT per l'oftalmologia clinica.Lo comunica la stessa EssilorLuxottica che annuncia anche il completamento dell'acquisizione, precedentemente annunciata, del, leader mondiale nel settore abbigliamento, calzature e accessori lifestyle, per un corrispettivo di 1,5 miliardi di dollari, soggetto alle usuali procedure di rettifica.Le operazioni sono state autorizzate dalle autorità antitrust competenti.