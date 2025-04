EssilorLuxottica, 40 milioni di euro ai dipendenti italiani con il premio aziendale

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'occhialeria, ha annunciato un, in crescita di oltre il 10% rispetto allo scorso anno, grazie a un sistema incentivante e di calcolo sempre più inclusivo che coinvolge oggi circa 13.000 dipendenti, il 10% in più nei dodici mesi.Il premio 2024 a livello individuale conferma sostanzialmente i valori record dello scorso anno, grazie al buon andamento degli indici di redditività e sostenibilità aziendali sottostanti. Con il contributo delle componenti addizionali legate alle prestazioni individuali, ile circa 4.400 euro lordi se il dipendente sceglie di convertire l'importo in beni e servizi welfare."EssilorLuxottica continua a creare crescita e valore con una forte attenzione alla sostenibilità, e siamo felici di poter confermare anche quest'anno in accordo con le Organizzazioni Sindacali una redistribuzione record di una parte di questo valore alle nostre persone che ogni giorno in Italia contribuiscono al successo dell'azienda - ha detto- È un premio sempre più inclusivo, che abbraccia un numero crescente di persone e tipologie contrattuali. Nella sua formulazione innovativa, ci permette di riconoscere professionalità, eccellenze e una rilevanza industriale e strategica delle nostre attività nel Paese su cui vogliamo continuare a costruire il successo di EssilorLuxottica, condividendo obiettivi, risultati e il nostro senso di comunità".