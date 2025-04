Vinitaly, Coldiretti: 8 italiani su 10 dicono no alle etichette allarmistiche

(Teleborsa) - La- 8 su 10 o il 79% - dice, giudicandole inappropriate. E' quanto riveladiffusa in occasione degli incontri a casa Coldiretti al., alla presenza del presidente Ettore Prandini e del segretario generale Vincenzo Gesmundo con il Commissario europeo alla Salute Olivér Várhelyi ed il Commissario all’Agricoltura Cristophe Hansen.C’è poi, mentre è diverso il caso dei, dove la percentuale disi dimezza fino"Il segno evidente è che ilè giustamente percepito come, grazie alla quale gli italiani hanno conquistato record di longevità, bendi alcol, tipica del Nord Europa. Non a caso - si sottolinea -osservazionali hanno ampiamentein soggetti che ne fanno un utilizzo moderato rispetto a soggetti astemi. Alcune ricerche epidemiologiche e cliniche, in particolare, hanno evidenziato che il consumo regolare e moderato di vino (da uno a due bicchieri al giorno) è associato a una ridotta incidenza di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete fino ad arrivare ad alcuni tipi di tumori".L’inserimento di scritte allarmistiche sulle bottiglie metterebbenel 2024, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Nell’Ue a 27 ne finisce il 40% in valore ma è chiaro che l’affermarsi a livello globale di posizioni che penalizzano il consumo, anche moderato – sottolinea Coldiretti – andrebbe ad incidere su tutto il commercio, in un momento reso peraltro difficile dall’imposizione dei dazi americani"."Occorre dunque che laogni ipotesi di imposizione dicontenuta nell’ambito del Documento di lavoro pubblicato dalla Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare (Dg Sante) della Commissione Europea, in preparazione della revisione del Piano europeo di lotta contro il cancro. Sarebbe d’altro canto paradossale – conclude Coldiretti - andare a penalizzare il settore proprio nel momento in cui è stato presentato un Piano per sostenerlo".