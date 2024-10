Gruppo FS presenta "Regionale": nuovo volto del trasporto tra innovazione e sostenibilità

(Teleborsa) - Colore verde e linee morbide e pulite. Parole chiave: sostenibilità, accessibilità, innovazione. Si presenta così ilmuovendosi nella propria città o regione. Con oltre 400 milioni di passeggeri all'anno, più di 6mila corse giornaliere e 180 Link (soluzioni intermodali treno + bus, navi e altri mezzi), Regionale si appresta così accogliere le nuove sfide che guardano alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le novità del nuovo brand sono state presentate oggi presso la stazione di Roma Ostiense dall'"Ormai sul trasporto regionale non abbiamo più niente da invidiare a nessuno all'estero. Era così già da tempo sulle Frecce, lo sta diventando anche sui regionali – ha detto, alla presentazione del nuovo brand Regionale di Trenitalia 'Generazione in movimento' –. Le innovazioni tecnologiche sono tutte fatte pensando proprio ai nostri passeggeri. Quindi più comodità, più comfort all'interno del treno. Sono treni nuovi disegnati per avere meno rumore all'interno, meno vibrazioni. I sedili sono più comodi, hanno un passo tra sedile e sedile più ampio, quindi abbiamo più spazio per le gambe, più un posto per i bagagli. Ci sono telecamere a bordo e questo vuol dire più sicurezza. Il rebranding è un altro passo importante".La flotta di "Regionale" – che ha visto– arriverà, entro il 2027 a quota 700 convogli fra treni elettrici a doppio piano, monopiano e ibridi. Un investimento significativo che, dal 2018 al 2027, ammonta a oltre 7 miliardi di euro per il rinnovo della flotta, ai quali si aggiungono altri 3 miliardi destinati all'implementazione di tecnologie e alla manutenzione avanzata. L'aggiudicazione di importantianche di durata decennale, con Regioni come Umbria, Marche, Basilicata e Abruzzo, per citare i più recenti, – sottolinea Trenitalia – ha contribuito al miglioramento degli standard qualitativi dell'offerta, unito al rinnovo della flotta. L'attuale(dal 2018 al 2032).e larafforzano la fase di grande cambiamento e trasformazione che il trasporto regionale sta attuando. Testimoniano, inoltre, – sottolinea Trenitalia – "il lavoro svolto con la capacità di saper guardare avanti, in linea con le esigenze di una generazione in movimento tra cambiamento, sensibilità verso i temi ambientali e trasformazione del modo di viaggiare".Tra ifigurano la puntualità – che da gennaio 2024 a oggi è pari al 92% – e la digitalizzazione dei processi di acquisto e di informazione. In particolare,che dal 21 settembre si valida automaticamente e non richiede più il check-in e consente di fornire informazioni sul viaggio in tempo reale, e il