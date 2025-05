Omer, nuovo ordine di interiors da Gruppo CAF per linea ferroviaria a Parigi

Omer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha avviato le attività operative relative a unavente ad oggetto la fornitura di interiors per il, realizzato in consorzio dai Gruppi Alstom e CAF.La commessa affidata a Omer prevede la fornitura di interiors per 146 treni. L'inizio delle attività di consegna avverrà nel corso del 2025 e si concluderà entro il 2030, con una esecuzione lineare nel corso degli esercizi. Il valore della commessa contribuirà al backlog dell'azienda in una, che al 31 dicembre 2024 risultava pari a 164 milioni di euro."L'aggiudicazione di questo ordine con CAF per il progetto strategico MI20 della linea RER B di Parigi segna un nuovo passo nella nostra strategia di crescita - ha commentato l'- Siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire, con le nostre soluzioni di interiors innovative e di alta qualità, al miglioramento dell'esperienza di viaggio dei numerosi passeggeri di una linea così cruciale per la mobilità nella regione parigina. Siamo inoltre particolarmente soddisfatti di far parte di questo consorzio con partner di eccellenza come Alstom e CAF, e auspichiamo una proficua e duratura collaborazione anche per futuri progetti".La linea RER B delattraversa la città da nord a sud e collega i due principali aeroporti Roissy-Charles-de-Gaulle e Orly, estendendosi per circa 80 km e servendo 47 stazioni attraverso 41 comuni e 8 dipartimenti dell'Ile-de-France.