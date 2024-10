L'innovazione esalta l'arte: MAXXI e Il Vittoriale uniti in un’esperienza “phygital”

TIM

(Teleborsa) -e ne esalta la bellezza e la conoscenza,, grazie all’impiego di tecnologie immersive all’avanguardia. E' questo lo spirito del progetto denominatoche accomuna ilIl progetto di ricerca, scaturito dal bandoindetto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è frutto di uncui hanno collaborato l'Università di Padova, la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, il MAXXI, One More Pictures,Enterprise, Lynx International, SMACT Competence Center, Move2AIe Rai Cinema.consente di visitare due luoghi d’arte iconici del nostro Paese - il MAXXI di Roma e il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera - sfruttando tecnologie avanzate come, grazie all'uso delle reti mobili ultraveloci 5G. Chi visiterà il Museo MAXXI di Roma potrà così visitare alcune stanze del Vittoriale – la piazzetta Dalmata, la Stanza del Lebbroso e la Stanza delle Reliquie – superando le barriere dello spazio e del tempo."L’utilizzo delle tecnologie digitali migliora l’esperienza dei visitatori e turisti, promuove l’accessibilità dei luoghi e rende esportabili le bellezze del nostro Paese", ha dichiarato oggi, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM nel corso della presentazione del progetto "Connessioni Culturali" al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma."Per l’occasione TIM Enterprise ha realizzato una soluzione in 5G su misura e fibra per favorire connessioni ad alta velocità e bassa latenza. È un progetto complesso nell’esecuzione – spiega Schiavo – ma semplice dal punto di vista della comprensione perché impatta direttamente sull’esperienza dei visitatori. In questo modo la cultura potrebbe essere esportata anche all’estero, creando nuove modalità di turismo. Questa importante iniziativa rafforza il nostro impegno volto a sostenere, valorizzare e promuovere il processo di digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano attraverso la nostra offerta tecnologica, dando così nuove prospettive allo sviluppo delle smart city a partire dalle città d’arte che possono diventare sostenibili sicure ed accessibili".L’elemento chiave del progetto è quello di, permettendo interazioni in tempo reale tra i visitatori dei due musei, attraverso la realizzazione die l’utilizzo diper l’occasione ha realizzato una, con coperture indoor 5G dedicate che garantiscono una trasmissione dati ad alta velocità, affidabilità e bassa latenza necessarie per fornire ai visitatori un’esperienza fluida ed ottimale.L’experience sarà aperta al pubblico, ad ingresso libero, presso il Corner MAXXI a Roma e presso il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera.