Al via il primo numero di "Moneta", il settimanale di informazione economica

(Teleborsa) - In uscita, sabato 5 aprile, il primo numero di "Moneta", il, innovazione, gestione del risparmio e mercati finanziari, in edicola ogni sabato con Il Giornale, Libero e Il Tempo. L’economia sta cambiando paradigmi, i punti di vista tradizionali non bastano più a spiegare vicende finanziarie sempre più articolate e interconnesse, mentre l’informazione economica sta vivendo una profonda evoluzione che però non riduce l'autorevolezza, anzi in un certo senso la esalta, della carta stampata. In tale contesto, "Moneta" vuole essere uno strumento utile per comprendere meglio i mercati e magari anticipare le tendenze aiutando i suoi lettori a prendere decisioni più consapevoli sulla destinazione dei propri risparmi.Diretto da, decano dei giornalisti economici italiani, il settimanale sarà disponibile in formato cartaceo e in versione digitale, offrendo aggiornamenti costanti in modo da creare un ecosistema informativo integrato, con breaking news e analisi settoriali. Grazie a un nuovo punto di vista e a un approccio disincantato nei confronti dei centri del potere economico, "Moneta" offrirà approfondimenti sulle grandi e piccole storie finanziarie, prestando attenzione alle grandi imprese tradizionali e alle innovazioni proposte dalle startup che guidano la crescita. Troveranno spazio scenari finanziari e opportunità di investimento, report speciali su agricoltura 5.0 e mondo fintech, trasformazioni economiche global e approfondimenti su innovazione e sostenibilità, fashion e design in una cornice grafica che ne esalta il valore."Siamo orgogliosi di dare vita a una iniziativa editoriale che intende proporre un nuovo punto di vista nell’informazione economica e finanziaria in un mondo che sta abbracciando nuovi paradigmi". È quanto ha dichiarato De Paolini. “Moneta" ha l'ambizione di colmare un vuoto nel panorama editoriale - ha aggiunto il direttore del settimanale - offrendo un prodotto non istituzionale ma rigoroso nei contenuti e capace di spaziare senza riverenze nel vasto mondo delle attività economiche".Il lancio sarà accompagnato da due eventi nelle capitali della finanza italiana: venerdì 11 aprile a Milano, presso la sede della, e giovedì 17 aprile, presso il