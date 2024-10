Osservatorio Smart Mobility PoliMi: in Italia continua il calo delle immatricolazioni di auto elettriche

(Teleborsa) - L'dello, elaborato da, dipinge un quadro preoccupante per il futuro della mobilità elettrica in Europa, e soprattutto in Italia. Dopo un 2023 promettente, l’immatricolazione delle auto elettricherispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In Italia, le difficoltà nel far decollare il mercato dell’elettrico sono ancora più accentuate, nonostante gli sforzi sul fronte delle infrastrutture di ricarica.Secondo il report,, con una crescita costante rispetto al 2022. Tuttavia, nel 2024 la percentuale di nuove immatricolazioni è scesa al 21,2%, un trend negativo che si riscontra in quasi tutti i principali mercati, tranne il Regno Unito.nel 2023 le immatricolazioni erano già in lieve calo (-0,2% rispetto al 2022), e tra gennaio e agosto 2024 si è registrato un ulteriore crollo del 12,3%."Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030,, mentre negli ultimi tre anni ci siamo fermati a una media di 130.000", afferma. Secondo Chiesa, ", e una percezione limitata dei benefici della mobilità elettrica stanno". La situazione è ulteriormente aggravata da una politica di sostegni economici discontinua, che rende incerto lo sviluppo del mercato.Un breve, che ha portato a un aumento del 38,7% delle immatricolazioni di auto elettriche rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tuttavia, questo picco isolato non basta. "Bisogna adottare una strategia a lungo termine con politiche pubbliche più incisive per supportare l'acquisto di veicoli elettrici", conclude Chiesa.Anche l'infrastruttura di ricarica non sembra riuscire a incentivare l’acquisto di veicoli elettrici.Tuttavia, come spiega, "se il divario tra auto elettriche immatricolate e punti di ricarica persiste, rischiamo di avere una rete sottoutilizzata che non potrà supportare pienamente la transizione elettrica".Chiaroni sottolinea anche l'importanza di una"Per garantire lo sviluppo armonico del mercato e delle infrastrutture, è necessario un piano strategico a lungo termine, accompagnato da politiche pubbliche più stabili e campagne mirate sui benefici della mobilità elettrica. Diversamente, l’Italia resterà indietro nella transizione verso la mobilità sostenibile".La difficoltà di trovare una valida motivazione economica per acquistare un’auto elettrica è evidente anche nel settore delle flotte aziendali. Un’ha rivelato che le auto elettriche sono ancora marginali rispetto a quelle a combustione interna, che dominano il parco auto aziendale. "Il ciclo di vita medio delle vetture nelle flotte è di oltre 6,5 anni, con percorrenze elevate, rendendo l’adozione delle auto elettriche poco conveniente", si legge nel report.Secondo lo scenario "inerziale" delineato dal report, proseguendo con le attuali condizioni,Per raggiungere i target di 7,7 milioni di veicoli elettrici, come richiesto dallo scenario "full decarbonization", l’Italia dovrà implementare misure normative, economiche e culturali molto più incisive.Senza interventi decisi e una strategia coordinata tra pubblico e privato, l'Italia rischia di rimanere agli ultimi posti in Europa nella corsa alla decarbonizzazione della mobilità. "È fondamentale, rendere l'acquisto di veicoli elettrici più conveniente e semplificare la burocrazia", conclude Chiaroni. Altrimenti, il cambiamento sarà solo un'opportunità mancata.