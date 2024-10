Pensioni, Maurizio Grifoni, Fon.Te.: "Parole di Fava su occupazione segnale positivo"

(Teleborsa) - "Accolgo con favore i concetti espressi dal presidente dell'circa la necessità diper favorire unIn tal senso, gli ultimiconfermano uncon un calo del tasso di disoccupazione al 6,2%, e una riduzione del tasso di disoccupazione giovanile al 18,3%". Lo ha dichiarato"Proprio i giovani vanno seguiti con particolare cura, evitando quelle crisi di fiducia in un mondo del lavoro che spesso non li ha sostenuti, inibendo i loro progetti futuri.avrà ricadute positive su tutto il comparto previdenziale. In vista della Manovra finanziaria, pertanto, appare auspicabile una riforma che promuova forme pensionistiche complementari. Nello scenario attuale, caratterizzato da un progressivo calo delle nascite e dal pericolo di un vero e proprio inverno demografico, appare auspicabile unaa supporto di una previdenza ibrida che consenta di garantire una pensione futura adeguata", conclude Grifoni.