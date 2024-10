Protocollo d'intesa tra CONI e Consiglio nazionale dei Commercialisti

(Teleborsa) - Ile ilhanno firmato unL’accordo fa seguito a quelli siglati dalcon le Procure della Repubblica presso i Tribunali di diverse province d’Italia a tutela dei tesserati vittime di violenza. La finalità della collaborazione sono due: definire unoper le Associazioni e le Società sportive affiliate, inteso quale sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato allamediante l’individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai destinatari dello stesso; individuare uno "schema semplificato" di Modello di prevenzione degli abusi e delle violenze in ambito sportivo, a beneficio degli enti sportivi di minori dimensioni, con riferimento ai quali, in ragione delle ridotte strutture organizzative e dell’esiguità delle risorse disponibili, risultano del tutto evidenti le difficoltà di adeguamento alle normative in esame.Per la realizzazione degli obiettivi, le parti istituiscono una appositaallo scopo di predisporre i due schemi, affrontando le problematiche sottese all’elaborazione di modelli organizzativi adeguati da parte degli enti sportivi e, al contempo,inerenti allo svolgimento delle funzioni di controllo previste dalle normative di riferimento. Ai fini del raggiungimento delle finalità prefisse, la Commissione Paritetica esamina le tematiche ritenute dalle parti rilevanti e meritevoli di analisi congiunta, anche al fine di definire i supporti operativi per dare attuazione all’intesa raggiunta. La Commissione Paritetica è costituita per ciascuna delle parti dai responsabili dell’intesa e da 6 rappresentanti per ciascuna degli organismi rappresentati al fine di definire un programma di massima delle attività da svolgere.A firmare il protocollo sono stati. Presenti, Presidente della Commissione Fiscale del CONI e rappresentante del CONI presso il tavolo governativo sul lavoro sportivo econsigliere nazionale dei commercialisti."Siamo grati al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per questo accordo di collaborazione fondamentale nell’ottica di una lettura puntuale e attendibile dei meccanismi fiscali che gravano sulle associazioni e sulle società sportive, anche alla luce dei costanti mutamenti del quadro normativo di riferimento, con l’obiettivo di", ha affermato Malagò."Grazie a questo protocollo – ha affermato de Nuccio – prende il via unache ci vedrà impegnati con il CONI nella definizione di uno "schema unitario" di Modello organizzativo per le Associazioni e le Società sportive affiliate, finalizzato alla riduzione del rischio di reati, al quale lavoreremo mettendo a disposizione le competenze dei commercialisti italiani, a partire da quelle in ambito fiscale"