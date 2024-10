SECO presenta soluzioni avanzate con tecnologia Qualcomm all'Embedded World North America

SECO

Qualcomm Technologies

(Teleborsa) -, leader globale nelle soluzioni di embedded computing end-to-end, parteciperà alla prima edizione di embedded world North America, che si terrà ad Austin, Texas, dall’8 al 10 ottobre 2024.Dopo il successo dell’evento di Shangai a giugno, questo evento estende la collaborazione di lunga data con l’esposizione di Norimberga, ora anche negli Stati Uniti.Allo stand #2315, SECO mostrerà le sue ultime tecnologie hardware e software, frutto di un impegno costante per l’innovazione perseguito anche attraverso partnership strategiche con leader tecnologici.Lo scorso anno, ricorda la società, SECO è stata designata come IIoT design center partner di, con l’obiettivo condiviso di introdurre nel settore dell’Internet of Things industriale prodotti di edge computing innovativi. Questa collaborazione ha favorito lo sviluppo di soluzioni avanzate basate sugli ultimi processori per l’IoT di Qualcomm Technologies, che SECO è ora lieta di presentare a embedded world North America.