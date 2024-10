Agos, ventiseiesima cartolarizzazione pubblica per 1,1 miliardi di euro

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, società attiva nel credito al consumo partecipata per il 61% dae per il 39% da, hadenominata "Sunrise 2024-2". Per la società, che ha agito in qualità di Sponsor, Originator e Servicer, si tratta della ventiseiesima cartolarizzazione pubblica e della undicesima con etichetta "S.T.S.".I titoli senior, mezzanine e junior sono stati emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z70. I titoli senior di classe A1 sono stati emessi per 420 milioni di euro, di cui il, con una richiesta pari a 2,5 volte i titoli disponibili, mentre il restante 5% è stato trattenuto da Agos per ottemperare alla normativa vigente in tema di retention.L'operazione è stata realizzata con il contributo di Crédit Agricole in qualità di, Banca Akros in qualità di Joint Arranger e Joint Lead Manager, nonchéin qualità di Joint Lead Manager.