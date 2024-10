ASSOBIBE aderisce al manifesto europeo per la tutela dell'ambiente

(Teleborsa) -, associazione nazionale aderente a Confindustria che rappresenta le aziende produttrici di bevande analcoliche,per il raggiungimento di obiettivi importanti sul fronte ambientale. Da diversi anni, infatti, il settore è focalizzato sullo sviluppo di azioni pere lasia sociale che economico, per il Paese e per i territori locali in cui operano gli associati.Con l'UNESDA, Associazione Europea dei produttori di bevande analcoliche, ASSOBIBE condivide le tappe necessarie di un. Un impegno che si esprime su: riduzione didi carbonio,naturali preziose come l’acqua, utilizzo sostenibile degli. Una comunità di intenti che guarda agli stessi: privilegiare imballaggi riciclabili al 100% a partire dal 2025; facilitare il raggiungimento dell’obiettivo del 90% di raccolta degli imballaggi post consumo (PET, vetro e alluminio) dal 2030 e il crescente impiego di plastica riciclata nelle bottiglie in PET a partire dal 2025. Obiettivo ultimo è la costruzione di"Consapevole del ruolo ricoperto e delle responsabilità nei confronti del territorio, ASSOBIBE collabora fattivamente con associazioni, consorzi e istituzioni con l’obiettivo di dare il proprio contributo al percorso di transizione ecologica del Paese", commenta il Presidente, ricordando che il comparto è "tra i più pronti a cogliere le sfide future per la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività e nella creazione di valore sociale e economico".La sostenibilità ambientale del comparto parte innanzitutto dalfronte sul quale sono stati raggiunti risultati concreti lavorando in due direzioni: da una parte ladall’altraed in particolare della plastica riciclata nelle bottiglie. Inoltre, la r– possibile attraverso l’implementazione di programmi di alleggerimento (light weighting) – segna un - 20% di PET utilizzato nelle bottiglie, un - 30% vetro e un - 40% di alluminio.Il processo di transizione ecologica per ASSOBIBE passa anche dall’che significa, nel concreto,, e mettere in campo azioni che consentano diNon da ultimosono al centro di questo percorso di sostenibilità ambientale: già oggi numerose aziende associate si affidano allae alper ridurre il proprio impatto sull’ambiente.Completano il percorso di impegno del settore le, progettate con l’obiettivo di faresu tematiche sociali e ambientali urgenti. Inoltre, ASSOBIBE è infatti fortemente impegnata a promuovereda parte dei consumatori e comportamenti coerenti con gli stili di vita più adatti (riduzione degli zuccheri aggiunti, bevande a ridotto o nullo contenuto calorico, marketing responsabile, tutela dei minori).