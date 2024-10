Coldiretti: al via il marchio 'Biologico Italiano'

(Teleborsa) - Con le, l’avvio del marchio per ilè importante perAd affermarlo è, in occasione dell’annuncio da parte del sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare,, dell’avvio delle procedure per rendere operativa l’istituzione del contrassegno che identificherà il vero prodotto da agricoltura biologica 100% tricolore.Il Masaf ha indetto un bando di gara per raccogliere idee per la. Potranno presentare proposte grafiche studenti, giovani laureati e diplomati, professionisti del design grafico e agenzie di comunicazione e design, con unL'idea premiata sarà acquisita in proprietà dal Ministero, che dovrà definire successivamente le condizioni e le modalità di uso del marchio da parte degli operatori interessati. Un passo importante che raccoglie le richieste di Coldiretti di valorizzare e promuovere la qualità e l'autenticità dei prodotti biologici nazionali, rafforzando la riconoscibilità del settore sul mercato interno e internazionale, anche rispetto al boom di importazioni.Gli– denuncia Coldiretti Bio -, secondo l’ultimo rapporto della Commissione Ue, mentre quelle. Un trend che mette a rischio i record del settore che, grazie alle 84mila aziende agricole attive sul territorio nazionale e ai 2,5 milioni di ettari, vede il nostro Paese leader a livello europeo.Il presidenteesprime viva soddisfazione per l’iniziativa del Ministero, sollecitata anche in un recente incontro con il sottosegretario D’Eramo, che ha la delega proprio all’agricoltura biologica, che ha dimostratoLa definizione del marchio del biologico italiano, secondo Prandini, rappresenta pienamente lo sforzo che il nostro Paese sta mettendo nella"È importante che ci siadi idee – sottolinea– perché il logo grafico dovrà favorire il riconoscimento immediato del prodotto biologico made in Italy. È sempre più forte infatti la richiesta da parte dei consumatori di, per poter scegliere con consapevolezza le eccellenze del biologico italiano".