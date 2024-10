ENAC: Alessio Quaranta alla riunione “Ad hoc” dei Direttori Generali ECAC

(Teleborsa) - Oggi,si è svolta a, presso l', la riunione "Ad hoc" dei Direttori Generali delle autorità per l’aviazione civile dei 44 Stati membri dell’organizzazione paneuropea.L’incontro è stato presieduto dal, in qualità di. Gli Stati membri hanno discusso e concluso il confronto in merito alle elezioni delpreviste per il 2025.Per l'Italia hanno partecipato la Dottoressa Giovanna Laschena, Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali Sicurezza e Ricerca Enac, e il dott. Luca Demicheli, esperto di politiche ambientali presso la Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali (Parigi).Durante la riunione è stato definito e approvato l', un passaggio strategico fondamentale che ha determinato la composizione e l'equilibrio delle candidature europee per il Consiglio ICAO.L'incontro ha rivestito un'che occupa il posto nella prima fascia del Consiglio ICAO dal 1962.L'Italia, infatti, in quanto nazione di spicco e con una lunga tradizione nel settore dell, svolge un ruolo determinante nella definizione delle politiche globali e nella sicurezza aerea. Il mantenimento della posizione di leadership è quindi un traguardo significativo per l’Italia che continuerà a garantire il proprio contributo alle future decisioni dell'ICAO, rafforzando ulteriormente la nostra influenza a livello internazionale.