Danieli con newcleo per acciaio verde da energia nucleare

(Teleborsa) -, leader mondiale nella produzione di impianti per la lavorazione del ferro e dell'acciaio, e newcleo SA, azienda innovatrice nel campo dell'energia nucleare, hanno firmato unper l'integrazione dei reattori veloci raffreddati a piombo (Lead Fast Reactor, LFR) di newcleo con la tecnologia di produzione dell'acciaio di Danieli. L’accordo consentirà di compiere un ulteriore passo avanti nella combinazione della produzione di acciaio verde con l’energia nucleare.Grazie alla capacità distintiva dei reattori veloci raffreddati a piombo (LFR) di fornire una combinazione di elettricità e calore ad alta temperatura, le due aziende si concentreranno sullo sviluppo di potenziali soluzioni integrate in cui gli LFR innovativi di newcleo forniranno sia l'elettricità che il calore necessari per alimentare alcuni processi delle tecnologie Danieli impiegati per la produzione di acciaio verde.L'iniziativa, spiega una nota, è in linea con la visione di Danieli di fornire acciaio verde di alta qualità e potrà potenzialmente contribuire alla produzione di acciaio in Europa e oltre, fornendo ai produttori, attraverso le tecnologie nucleari di newcleo, elettricità e calore in grandi quantità, a prezzi conveniente e senza emissioni di CO2. L'accordo mira a creare soluzioni di approvvigionamento energetico lungo tutta la catena del valore del ferro e dell'acciaio, comprese le applicazioni legate al Danieli Digital Melter e anche alla produzione di idrogeno verde per alimentare la tecnologia Energiron Direct Reduction di Danieli impiegata per la produzione di ferro metallico., ha dichiarato: "Danieli è in prima linea negli sforzi dell'industria siderurgica verso la decarbonizzazione e il raggiungimento degli obiettivi net zero, traguardi che sono sempre più intrecciati con la competitività e i costi dell’energia. Con questa collaborazione vogliamo fornire ai produttori di acciaio soluzioni economicamente sostenibili per la produzione di acciaio verde. Combinando le nostre tecnologie, punteremo a generare grandi opportunità per l'industria siderurgica globale, non solo rispondendo alle esigenze dirette dei produttori di acciaio, ma anche spingendo le catene di approvvigionamento globali verso una nuova era di competitività e sostenibilità.", ha dichiarato: "newcleo è un attore innovativo nel settore dell'energia nucleare, che mira a produrre Reattori Modulari Avanzati e a chiudere il ciclo del combustibile come sta facendo Danieli nel settore siderurgico per avere impianti e processi a impatto zero. Una soluzione per ottenere energia a basso costo e senza combustibili fossili è uno dei fattori chiave per fare un passo avanti nella decarbonizzazione dell'industria siderurgica".