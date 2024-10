Eni, Descalzi: su cessione quota Enilive speriamo entro l'anno

Eni

(Teleborsa) - "Stiamo parlando". Cosìdiin merito all'accordo di esclusiva con KKR per la potenziale cessione di una quota di minoranza in Enilive., ma fino a che le cose non sono fatte è meglio non parlarne. E' la nostra speranza", afferma Descalzi, a margine di un convegno di Molto Economia del Messaggero e Università Luiss.- aggiunge il top manager - "sono due realtà che stanno suscitando un interesse importante, stanno crescendo soprattutto nell'ultimo anno. Fondi esteri si stanno interessando sia a Plenitude e che a Enilive. Dobbiamo essere molto selettivi e trovare un compagno di viaggio, rispettando quelli che abbiamo già trovato, e pensare che l'obiettivo è la quotazione"."Dobbiamo vedere - sottolinea Descalzi - quanto si può cedere perché, sono nostri strumenti per la transizione, strumenti che consolidiamo per essere efficienti ed efficaci nella transizione. È tutto un processo di analisi che va fatto con attenzione e prudenza, scegliendo gli interlocutori e i compagni di viaggio corretti"