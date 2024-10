Eventi e scadenze del 3 ottobre 2024

Martedì 01/10/2024

Mercoledì 02/10/2024

Giovedì 03/10/2024

GPI

(Teleborsa) -- Evento digitale - 5ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, che intende offrire una panoramica globale sui vari Paesi per aiutare gli imprenditori italiani a rafforzare le loro posizioni all'estero e scoprire nuove opportunità. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso, Musumeci e Crosetto, gli AD di UniCredit, Illimity, SIMEST e Prysmian- Trieste - Il BSBF è un congresso orientato al business che riunisce le principali infrastrutture di ricerca europee, incentrato sulla tecnologia e con l'obiettivo di essere il principale punto di incontro tra le infrastrutture di ricerca e le aziende leader in alta tecnologia e innovazione. Parteciperà ENEA, che ha contribuito anche all’organizzazione, con il Presidente e il DG- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Teatro Ambra Jovinelli, Roma - "Generazione Futuro: filiere cooperative sostenibili" è il tema dell'Assemblea, per un confronto sull'attuale scenario del settore agroalimentare, sulle nuove opportunità di sviluppo offerte dalle filiere alimentari sostenibili e sulle nuove sfide previste per il futuro. Tra gli interventi, il Ministro Lollobrigida e i presidenti di Legacoop, Coldiretti, Confagricoltura e CIA- Mirabella Eclano, Avellino - Riunione ministeriale Interni12:00 -- L'evento itinerante sui grandi progetti infrastrutturali per il futuro del Paese, farà tappa a Perugia. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini illustrerà le opere strategiche e i cantieri aperti in tutta Italia, con una particolare attenzione ai progetti nel territorio umbro12:00 -- Le Commissioni Ambiente e Attività produttive, nell’aula della Commissione Attività produttive, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, svolgono le seguenti audizioni: ore 12.00 rappresentanti di Ansaldo Nucleare e ore 12.10 rappresentanti di Federacciai12:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella riceve il Presidente della Repubblica del Kirghizistan in visita ufficiale15:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica del Kyrgyzstan, Sadyr Japarov15:30 -- Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - Evento organizzato da ANSPC (Associazione nazionale per lo Studio dei problemi del Credito). "Economia, impresa e mercati finanziari: l’incidenza del PNRR". Partecipano, tra gli altri, il Direttore Generale della Banca d'Italia e i presidenti di ANSPC, ANIA e ABI16:15 -- Montecitorio -Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente della Repubblica del Kirghizistan, Sadyr Japarov17:00 -- The Dome, Campus Luiss, Roma - Questo incontro, organizzato dalla Luiss con MoltoEconomia - Il Messaggero, si concentrerà sull'importanza della sovranità tecnologica per l'UE. Quindi, la capacità di sviluppare, produrre e mantenere tecnologie critiche senza dipendere da potenze straniere. Tra gli interventi, il Presidente Luiss School of Law e gli AD di Leonardo, Eni e Safilo Group- Borsa di Seoul chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti