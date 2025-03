GPI, Andrea Di Santo prende il posto di Sergio Manzana in CdA

GPI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha comunicato che il Consigliere esecutivoha, stante il suo recente impegno professionale quale Presidente della Joint Venture francese The Drug Cell, costituita da GPI France e altre otto entità francesi leader nel settore delle biotecnologie e dell'innovazione., destinataria altresì di unda parte del Segretariato Generale per gli Investimenti della Francia, mira a diventare un punto di riferimento in Francia e in Europa per la medicina rigenerativa e pioniere nell’industrializzazione delle terapie cellulari avanzate.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominarecome, nonché componente del Comitato Strategico, che ora risulta composto dai seguenti membri: Luca d’Agnese (Presidente), Fausto Manzana, Andrea Di Santo e Mario Vitale.