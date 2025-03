GPI, dividendo di 0,50 euro con conti in crescita. Emette due prestiti obbligazionari

GPI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha chiuso ilconpari a 509,9 milioni di euro. L'incremento del +17,7% è sostenuto dalla crescita organica (+10,0%) e dalla crescita per linee esterne (+7,7%). L'registra un incremento di 25 milioni di euro attestandosi a 104,8 milioni di euro, in crescita del 31,3%, con un EBITDA margin che aumenta di 220 bps ed è pari al 20,6% dei ricavi (FY23: 18,4%). L'si attesta a 103,4 milioni di euro. Al risultato contribuisce la plusvalenza derivante dalla cessione di Argentea, mentre il risultato netto delle attività continuative è pari a 14,6 milioni di euro, in forte aumento rispetto all'esercizio precedente (2,2 milioni di euro FY23; 0,6 milioni di euro del FY23 rivisto).L'al 31 dicembre 2024 ammonta a 332,7 milioni di euro, in diminuzione di 32,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023. L'indebitamento netto verso istituzioni finanziarie è pari a 226,6 milioni di euro (FY23: 274 milioni di euro)."Chiudiamo il 2024 superando le nostre più ambiziose aspettative", ha commentato l', sottolineando i "risultati guidati dalle ottime performance del Software, che confermano la solidità della nostra proposizione e del modello operativo, che si evolvono grazie alla capacità del Gruppo di interpretare le continue trasformazioni del mercato della sanità digitale".Il CdA ha approvato la distribuzione di unlordo pari a 0,50 euro per ogni azione avente diritto (escluse le azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla data di stacco cedola). Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 23 luglio 2025, con data di stacco 21 luglio 2025 e record date in data 22 luglio 2025.Inoltre, il CdA ha deliberato l'emissione di une non garantito senior unsecured dell'importo complessivo di 50 milioni di euro, della durata di 6 anni e un prestito obbligazionario non convertibile e non garantito senior unsecured dell'importo complessivo fino a un massimo di 41,5 milioni di euro, della durata di 6 anni. L'emissione dei prestiti obbligazionari "rappresenta un'ulteriore iniziativa strategica finalizzata a sostenere i progetti di investimento e innovazione, in linea con gli obiettivi di crescita delineati dal Piano Industriale 2025-2029", si legge nella nota sui conti.