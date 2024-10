Grecia raccoglie 690 milioni di euro da cessione 10% di National Bank

(Teleborsa) - L'Hellenic Financial Stability Fund (HFSF), il fondo della Grecia lanciato nel 2010 per salvare le quattro principali banche greche, hanel capitale azionario della, che corrisponde a 91.471.515 azioni ordinarie.Il prezzo di offerta è stato fissato, all'interno di un intervallo di prezzo più ristretto (7,40-7,65 euro), a 7,55 euro per azione dell'offerta. Idell'HFSF ammontano a oltredi euro.Tenendo conto solo delle sottoscrizioni valide, latotale espressa è ammontata a 954.799.136 azioni, pari a circa, si legge in una nota dell'HFSF.La National Bank of Greece èin Grecia e mantiene una posizione di rilievo nel settore dei servizi finanziari in Grecia con, al 30 giugno 2024, una rete estesa in tutto il paese di 324 filiali, un'unità di Private Banking e 1.426 sportelli bancomat. Fornisce servizi bancari a una parte sostanziale della popolazione greca, servendo, al 30 giugno 2024, 5,6 milioni di clienti attivi. Gestisce anche un franchising di digital banking con 4,1 milioni di abbonati digitali al 30 giugno 2024 e circa 3 milioni di utenti attivi digitali a giugno 2024.