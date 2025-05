Gruppo FS, accordo da 760 milioni di euro con Grecia per potenziamento rete ferroviaria

(Teleborsa) -. Nel corso del vertice intergovernativo Italia-Grecia, svoltosi a Villa Doria Pamphilj a Roma, sul fronte ferroviario sono stati annunciati investimenti per contribuire al rilancio e potenziamento della rete ferroviaria ellenica. "Oggi ci impegniamo a rafforzare anche nostra cooperazione economica. L'Italia è il primo partner commerciale della Grecia: l'accordo tra Ferrovie dello Stato e il Ministero dei Trasporti greco che rilancia un importante collaborazione strategica", ha detto la presidente del ConsiglioI due Paesi si impegnano ae sostenere investimenti per potenziare la sicurezza ferroviaria, promuovere l'interoperabilità e migliorare i servizi per i cittadini. La Grecia, ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, "investirà più di 400 milioni nel miglioramento della rete ferroviaria, ma anche per sistemare diverse zone che hanno subito alluvioni lo scorso anno. Inoltre, è in programma un investimento da 360 milioni per raggiungere il livello della rete ferroviaria italiana". In questo senso, il rinnovo del parco rotabile di Hellenic Train rappresenta un passo significativo per l'ammodernamento del sistema ferroviario greco e si inserisce nel quadro del Memorandum d'intesa siglato tra il Ministero delle Infrastrutture greco e la società ferroviaria appartenente al Gruppo FS.L'accordo segue laKonstantinos Kyranakis e del presidente di Hellenic Train Athanasios Ziliaskopoulos, nella Capitale lo scorso 8 maggio. Ad accoglierli, tra gli altri, l'AD di FS Italiane Stefano Antonio Donnarumma, l'AD di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio e l'AD di FS International Luigi Corradi con i quali la delegazione greca ha discusso del futuro di Hellenic Train, la società di trasporto ferroviario per passeggeri e merci controllata da Trenitalia dal 2017, al momento dell'acquisizione nota come TrainOSE. Nel corso della giornata, il viceministro dei trasporti greco Konstantinos Kyranakis, insieme all'AD Donnarumma, ha incontrato anche il ministro del MIT Matteo Salvini.Dopo aver visitato la sala operativa nazionale di RFI e la sala operativa di Trenitalia, la delegazione greca è partita a bordo di un Frecciarossa 1000 alla volta di Napoli per conoscere una delle realtà industriali di eccellenza del Gruppo FS: l'