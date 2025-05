Lindbergh, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add

Lindbergh

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il(aper azione da 5,47 euro, per un potenziale upside del 38%) e confermato la) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica.Gli analisti hannoper gli anni fiscali 2025-27 e introdotto quelle per l'anno fiscale 2028, che riflettono un nuovo perimetro di Gruppo interamente focalizzato sulle attività italiane. Isono ora previsti a 33,3 milioni di euro nel 2025 (+10,3% rispetto alle stime precedenti di 30,2 milioni di euro), 48,4 milioni di euro nel 2027 (rispetto ai 49,3 milioni di euro escludendo la Francia nelle stime precedenti, -2,0%) e 56,9 milioni di euro nel 2028 (CAGR 24-28 23,9%).L'si traduce in un: il margine EBITDA è ora previsto al 16,0% nel 2025 (rispetto al 13,2%, +2,8 punti percentuali) e al 17,1% nel 2027 (rispetto al precedente 14,3%, +2,8 punti percentuali), raggiungendo il 17,7% nel 2028. L'utile netto è stimato a 2,3 milioni di euro nell'esercizio 2025 e a 5,4 milioni di euro nell'esercizio 2028.Lanell'esercizio 2025 è prevista a 3,6 milioni di euro di indebitamento netto (rispetto ai 3,7 milioni di euro stimati) e a 2,9 milioni di euro di liquidità netta entro l'esercizio 2028, grazie a minor M&A e all'incasso di 1 milione di euro derivante dalla cessione francese.