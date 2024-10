Italia-Cina, Urso incontra Renexia e MingYang: definite tappe per scelta sito produttivo

(Teleborsa) - Il ministroha incontrato a Palazzo Piacentini i vertici dell'azienda cinese, uno dei principali produttori al mondo di turbine eoliche, e quelli di, società italiana attiva nel settore delle rinnovabili. Erano presenti all’incontro il presidente di MingYang Smart Energy,, e, direttore generale di Renexia. Nell'incontro sono state esaminate le diverse opzioni sul luogo dell'investimento secondo quanto definito, l’8 agosto, nel Memorandum of Understanding (MoU) tra il Mimit e le due aziende, che punta a realizzare unaper la produzione in Italia di. Approfonditi inoltre, nel corso della riunione, le misure a sostegno degli investimenti esteri in Italia.La Newco deriva dall'accordo di cooperazione stipulato durante la missione del ministro Urso alo scorso luglio, tra il Mimit e il Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione della Repubblica Popolare Cinese, e successivamente sottoscritto in occasione della missione in Cina della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Entro l’8 novembre, come previsto dal MoU, le due aziende indicheranno ildove nascerà il nuovo sito produttivo, una scelta che avverrà d’intesa con i competenti dicasteri e le autorità locali. Il sito industriale, che sarà operativo entro il 2026, darà occupazione a, con un investimento stimato superiore ai