KLM, misure per rafforzare performance operativa. Punta a margine superiore all'8%

Air France-KLM

(Teleborsa) -, compagnia aerea di bandiera dei Paesi Bassi che fa parte del gruppo, ha annunciato misure perdell'azienda. Queste misure includono l'aumento della produttività, la semplificazione dell'organizzazione, il taglio dei costi e il differimento o rinvio degli investimenti.Nonostante la crescita dei ricavi, questi interventi sono necessari a causa dell', si legge in una nota. Inoltre, KLM è impegnato in un ampio rinnovo della flotta: un investimento da miliardi di dollari rivolto a voli più puliti, più silenziosi e più efficienti dal consumo di carburante.Con il pacchetto totale di misure, KLM. In linea con l'ambizione del gruppo di Air France-KLM, ciò dovrebbe portare a un margine di profitto strutturale superiore all'8% entro il 2026-2028."Le misure che stiamo annunciando oggi contribuiscono ad aumentare le nostre entrate e ridurre i nostri costi - ha commentato il- Ciò rafforzerà la nostra posizione in contanti e migliorerà la nostra gestione finanziaria. Ciò ci consentirà di realizzare gli investimenti previsti da miliardi di dollari nel rinnovo della flotta e nel miglioramento dell'esperienza del cliente. Nei prossimi anni, KLM sostituirà gli aeromobili più vecchi con una flotta più tranquilla, più pulita e più efficiente in termini di carburante. Nel fare ciò, incontreremo anche gli accordi con il governo e ridurremo l'inquinamento acustico per i residenti locali di Schiphol".KLM sta adottando queste e altre misure per mantenere la propria rete e servizi per i clienti e perin tutta l'azienda possibile, viene sottolineato. Tra le altre cose, intende aumentare la produttività del lavoro di almeno il 5% entro il 2025, anche attraverso l'automazione, la meccanizzazione e la riduzione dell'assenteismo.