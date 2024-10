Buch (BCE): fusioni transfrontaliere positive su imprese e consumatori

(Teleborsa) - Le fusioni bancarie transforntaliere possono assicurare benefici, in termini di economie di scala e risparmi, anche a favore di imprese e consumatori, e la Banca centraledi quelli che usa per le fusioni nell'ambito nazionale. E' il concetto ribadito dalla presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, tedesca Claudia Buch intervenendo a Vilnius, a una conferenza organizzata dalla Banca centrale della Lituania.In particolare, secondo Buch "Quando le banche operano in maniera trans frontaliera - ha osservato - imprese e consumatori possono davvero pienamente beneficiare del mercato unico". "Per le istituzioni finanziarie attività e fusioni trans frontaliere possono fornire opportunità per generare economie di scala e risparmi - ha aggiunto -. Per realizzare questi benefici, le banche devono disporre di meccanismi di gestione solidi e di sistemi di governance fortiIn Europa. A quel punto arriveranno anche i fondi dai mercati dei capitali. È positivo se abbiamo l'Unione dei mercati dei capitali, ma serve chiarezza sul lungo periodo per poter avere piani di investimento di lungo termine", ha proseguito Buch."Non penso che abbiamo un eccesso di regolamentazione sulle banche in Europa. La regolamentazione è complessa e le banche moderne sono complesse e questo si riflette nelle regole.ha concluso.