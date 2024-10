Eventi e scadenze del 4 ottobre 2024

Martedì 01/10/2024

Mercoledì 02/10/2024

Venerdì 04/10/2024

Mare Engineering Group

Renovalo

S.S. Lazio

(Teleborsa) -- Trieste - Il BSBF è un congresso orientato al business che riunisce le principali infrastrutture di ricerca europee, incentrato sulla tecnologia e con l'obiettivo di essere il principale punto di incontro tra le infrastrutture di ricerca e le aziende leader in alta tecnologia e innovazione. Parteciperà ENEA, che ha contribuito anche all’organizzazione, con il Presidente e il DG- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Mirabella Eclano, Avellino - Riunione ministeriale Interni- Ita-coin; €-coin- Il Presidente Mattarella sarà alla cerimonia di avvicendamento dell'Amm. Giuseppe Cavo Dragone con il Gen. C.A. Luciano Antonio Portolano a Ciampino alle ore 11:30 e a Catania, per la finale della Nazionale del Trofeo CONI under 14, alle ore 16:0008:45 -- Hotel Splendide Royal, Lugano, - 14ª edizione dell'evento in cui le società quotate sul mercato EGM di Borsa Italiana, incontrano gli investitori svizzeri. Organizzata da IR Top Consulting11:30 -- Ciampino, Aeroporto Militare -Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa alla cerimonia di avvicendamento nella carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa tra l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e il Generale Luciano Antonio Portolano, alla presenza del Presidente della Repubblica12:00 -- Sede Regione Lazio, Roma - La Regione Lazio presenta la propria partecipazione a Expo 2025 Osaka con il programma delle attività a sostegno della partecipazione delle imprese all’Esposizione Universale. Interverranno, tra gli altri, l'Ambasciatore del Giappone in Italia, il Presidente della Regione Lazio e il Presidente CCIAA15:00 -- Matera - La Conferenza "Colmare le lacune e costruire il futuro: donne, giovani e talenti per una crescita inclusiva", organizzata da Confindustria, B7 Italy 2024 e Confindustria Basilicata, è il 5° impegno ufficiale del G7 business. L'obiettivo è rafforzare le politiche del mercato del lavoro, promuovere l'imprenditorialità e l'inclusione sociale di donne e giovani. Tra gli interventi, il ministro Roccella e Emma Marcegaglia- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo: CdS Bilancio