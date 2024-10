Regionale, nel weekend 31 treni straordinari per la XXXIII edizione del Romics

(Teleborsa) - Anche per l'conferma la sua presenza mettendo a disposizione oltre 52mila posti in più per accompagnare gli appassionati della manifestazione presso Fiera di Roma. In particolare, per questa edizione del Festival, Regionale, in condivisione con Regione Lazio, potenzierà l'offerta di trasporto con 11 treni in più sabato 5 ottobre e 20 in più domenica 6. I servizi straordinari viaggeranno con una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle fasce di punta.I treni effettueranno tutte le fermate dalla stazione di Roma Tiburtina fino a Fiumicino Aeroporto. Inoltre, come lo scorso anno, 2 treni partiranno da Fara Sabina per consentire a chi abita nel quadrante nord della Capitale di raggiungere la fiera.Per facilitare l'acquisto dei biglietti del treno, lesaranno eccezionalmente aperte durante la mattina di sabato e domenica.Il, coadiuvato dalle forze dell'ordine, sarà presente nelle stazioni di Roma Ostiense e Fiera di Roma per fornire informazioni e aiutare i viaggiatori nell'acquisto dei biglietti dei treni direttamente in stazione, evitando così la formazione di file o assembramenti in Fiera.