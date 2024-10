Risparmio energetico: il 73% degli italiani ha scarsa consapevolezza dei consumi energetici

(Teleborsa) - In occasione del, giornata dedicata al cambio delle lampadine per promuovere scelte sostenibili,, società di, ha ricordato l'importanza di sostituire le vecchie lampadine a incandescenza o alogene con quelle a LED, un gesto semplice che può ridurre notevolmente i costi della bolletta e migliorare l'impatto ambientale.Cambiaretradizionali conpuò comportare un, stimato in. A parità di intensità luminosa, le lampadine a incandescenza consumano oltre cinque volte di più rispetto a quelle a LED. Questo si traduce in una spesa significativamente inferiore: una lampadina LED da 20-24W costa circa 0,2 centesimi all'ora, rispetto ai 1,4 centesimi di una lampadina a incandescenza da 120W. Se una lampadina restasse accesa tutto il giorno, il costo giornaliero con una lampadina a incandescenza sarebbe di 3,36 euro, mentre con una a LED si ridurrebbe a soli 0,48 euro. In altre parole, il risparmio può arrivare fino all'80-90%.Oltre aile lampadine LED riducono l'impatto ambientale, grazie all'assenza di materiali nocivi e alla maggiore facilità di smaltimento.Nonostante la maggior parte degli italiani abbia scarsa consapevolezza dei propri consumi energetici — come evidenziato da una ricerca NielsenIQ, secondo cui— il 74% degli intervistati ha dichiarato di volerli ridurre. Per rispondere a questa esigenza, Pulsee ha sviluppato strumenti come l'Energipedia, una guida scaricabile gratuitamente che aiuta a capire e gestire i consumi energetici, e l’Energimetro, disponibile nell'app Pulsee Play, che permette di monitorare i consumi degli elettrodomestici in tempo reale e fornisce suggerimenti per ridurre gli sprechi.Dall'inizio del 2024, l’ha già coinvolto il 20% dei clienti, aiutando molte famiglie a rendere i propri consumi più efficienti e sostenibili.