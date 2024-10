Scuola: ANIEF lancia una Class Action per l'abuso dei contratti a termine

(Teleborsa) - Grazie alle, lahapere lache caratterizza il settore scolastico. Questa situazione rappresenta unache colpisce migliaia di lavoratori della scuola, costretti da anni a firmare contratti temporanei privi di garanzie di stabilità lavorativa.In seguito a questo significativo passo,rivolta a tutti i dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), sia docenti che personale ATA, che negli ultimi 10 anni hanno stipulato contratti a termine con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, per un periodo complessivo superiore a 36 mesi.L'obiettivo del ricorso collettivo è di, richiedendo il riconoscimento del diritto al risarcimento per i danni subiti. ANIEF si occuperà anche di predisporre una diffida formale per interrompere i termini di prescrizione del diritto al risarcimento, che potrebbe arrivare fino a 24 mensilità dell'ultima retribuzione.tutti i dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito (docenti e personale ATA) che, negli ultimi 10 anni, abbiano accumulato contratti a termine per un totale superiore a 36 mesi, con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.il ricorso sarà presentato al Tribunale di Roma come ricorso pilota, aprendo la strada a ulteriori azioni legali.ANIEF fornirà una diffida per interrompere i termini di prescrizione e garantire ai lavoratori il diritto al risarcimento dei danni subiti, fino a un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione.l'adesione alla Class Action è completamente gratuita.