Zangrillo: Comuni attori chiave dei territori

(Teleborsa) -e, grazie alle tante iniziative intraprese sui territori in diversi campi, hanno la capacità unica di intercettare i bisogni delle comunità e di tradurli in politiche concrete". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione,intervenendo all'Assemblea congressuale di ANCI Piemonte che questa mattina a Novara ha eletto nuovo presidente Davide Gilardino., e nella promozione di valori come la socialità e la convivenza, i Comuni sono attori chiave. Si tratta di compiti a dir poco ardui, se solo consideriamo l'epoca in cui viviamo, caratterizzata da un incessante susseguirsi di grandi mutamenti demografici, economici e sociali - ha aggiunto Zangrillo - Enti fondamentali nell'amministrazione del territorio, è qui che si forma il senso di cittadinanza e la partecipazione democratica diventa reale e virtuale. Per questo motivo sento il dovere di esprimere gratitudine e riconoscenza per l'impegno continuo, incessante,n cui vi sono eccellenze che dobbiamo saper valorizzare", ha detto il Ministro ricordando, si legge in una nota, alcune delle iniziative introdotte a favore dei Comuni, dal contributo per sostenere la spesa dei segretari comunali alla possibilità di offrire prospettive di stabilità alle persone che prestano il proprio servizio a tempo determinato per realizzare gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Anche tutti i progetti di cui è titolare il Dipartimento della funzione pubblica, finalizzati alla semplificazione, agli investimenti sul capitale umano e alla crescita della capacità amministrativa vedono come protagonisti gli Enti locali e territoriali", ha concluso Zangrillo.