Zangrillo: superate 260 semplificazioni, al via nuova consultazione pubblica su ParteciPa

(Teleborsa) - Durante l’audizione in Commissione parlamentare per la semplificazione, tenutasi questa mattina a Palazzo San Macuto, il Ministro per la Pubblica Amministrazioneha annunciato che sono state superate le 260 procedure semplificate, obiettivo intermedio previsto dal PNRR entro giugno 2026. "Siamo in linea con gli obiettivi e a brevissimo porterò in Consiglio dei Ministri un nuovo pacchetto di misure", ha dichiarato il Ministro.Gli interventi finora realizzati hanno riguardato settori strategici per cittadini e imprese: telecomunicazioni, ambiente, scuola, sanità, produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre alla razionalizzazione dei controlli sulle attività economiche e delle pratiche per avviare, sospendere o chiudere attività artigiane. Ulteriori risultati sono stati raggiunti conUn ruolo centrale nel processo di riforma è svolto dalla partecipazione attiva di cittadini, imprese e associazioni. In questa direzione si inserisce la, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica per raccogliere idee, esperienze e suggerimenti direttamente dagli utenti. L’iniziativa, che resterà aperta fino a settembre 2025 sulla, è parte integrante dell’impegno per semplificare 600 procedure totali entro metà 2026, con oltre 200 già concluse entro dicembre 2024. Il questionario online è personalizzato per cittadini, imprese e dipendenti pubblici, che possono"Con questo approccio – ha sottolineato Zangrillo –. Solo ripensando in profondità i processi e integrando, potremo costruire una pubblica amministrazione moderna, efficace e vicina alle esigenze reali di cittadini e imprese".L’iniziativa si affianca al tour nazionale "Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori", che attraversa tutte le Regioni per favorire il confronto diretto con istituzioni locali e stakeholder. "Ilcon utenti e associazioni di categoria – ha concluso il Ministro – è fondamentale per rafforzare l’efficacia dell’azione amministrativa e affrontare le complesse sfide del presente con strumenti più snelli, chiari e accessibili".