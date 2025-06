Urso incontra commissario Tzitzikostas: piena sintonia su dossier industriali

(Teleborsa) -: sono alcuni dei temifra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ed il commissario europeo ai Trasporti e al Turismo sostenibile, alla sua prima visita ufficiale in Italia.Nel corso del confronto, Urso ha ribaditoper l’attuazione del principio dellaed ha sollecitato un approfondimento in sede europea degli aspetti legati all’e sdeul, mettendo in evidenzia come i biofuel consentano una riduzione significativa dei gas serra compresa tra il 65% e il 90%, con livelli di sostenibilità paragonabili a quelli dei veicoli elettrici."Italia e Europa ora percorrono la stessa strada per rendere sostenibile e competitivo il sistema economico industriale del continente, a partire dal settore dell'auto", ha dichiarato il Ministro, aggiungendo che c'è una "sugli obiettivi e sulle modalità di"."L’Italia è un partner fondamentale per tutti i temi di cui sono responsabile: dall’industria automobilistica e marittima alla mobilità militare, dall’alta velocità ferroviaria al turismo", ha affermato il Commissario Tzitzikostas, aggiungendo "continueremo a".Al centro del dialogo anche la questione delle, con particolare attenzione ai diversi livelli della filiera, inclusa la componentistica. In tal senso, Urso ha auspicato che il nuovo Quadro finanziario pluriennale preveda, al fine diUrso ha poi anticipato cheil prossimo 16 luglio, contenente gli incentivi nazionali a complemento delle risorse europee, dovrà anche prevedere. In tale contesto, è stato approfondito anche il dossier relativo alla, con l'auspicio che si arrivi a regole chiare senza ulteriori oneri per i soggetti interessati.Il Ministro e il Commissario hanno infine approfondito le politiche di, attualmente al centro dei lavori dell’Esecutivo UE.