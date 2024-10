Startup settore salute: aperte candidature al programma di accelerazione di TPM Cube

(Teleborsa) - Fino all'8 novembre saranno aperte le candidature alOrganizzato dalgestito danel cuore del distretto biomedicale di Mirandola, il programma rappresenta un'opportunità per giovani imprese innovative già costituite e pronte a trasformare le proprie idee in soluzioni concrete per il mercato.Il percorso di accelerazione è pensato per startup che operano in settori cruciali come lo. Il programma, che si svilupperà tra gennaio e giugno 2025, si rivolge anche a chi sta lavorando su terapie extracorporee, con particolare attenzione a materiali innovativi che migliorano trattamenti complessi come la dialisi e la cardiochirurgia, e medicazioni avanzate o chi è impegnato nella ricerca di soluzioni sostenibili per il packaging biomedicale e per i processi industriali. Un altro aspetto fondamentale riguarda, con focus sull'automazione, la robotica, la sensoristica e l'intelligenza artificiale per ottimizzare le performance aziendali, ridurre l'impatto ambientale e garantire una maggiore efficienza. Non mancano inoltre le opportunità anche per chi si occupa di dispositivi medici all'avanguardia o di modelli di simulazione avanzati per studi preclinici."TPM Cube – sottolinea– offre un percorso unico nel suo genere grazie alle competenze del Tecnopolo TPM Mario Veronesi e al radicamento in uno dei distretti biomedicali più importanti al mondo: Mirandola è il luogo ideale per chi vuole fare innovazione nel campo della salute. Il programma mette a disposizione delle startup una rete multidisciplinare di esperti, laboratori altamente specializzati e una piattaforma strategica di contatti, con l'obiettivo di accelerare l'ingresso sul mercato e promuovere la crescita tecnologica e commerciale delle imprese".Le startup selezionate potranno contare su unche va dalla consulenza sullo sviluppo del modello di business e strategie di accesso al mercato, all'assistenza sui complessi aspetti regolatori, di anteriorità e di brevettabilità. Sono previste anche attività specifiche per la validazione tecnica dei prodotti, l'ottimizzazione dei prototipi e lo scale-up industriale, oltre alla possibilità di accedere a opportunità di finanza agevolata e di entrare in contatto con partner strategici e investitori attraverso eventi di networking e pitching dedicati. Le startup avranno inoltre a disposizione uno spazio di co-working per tutta la durata del percorso di accelerazione.